Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 65,44 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,52 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,14 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 300.379 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 118,65 EUR markierte der Titel am 08.06.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 44,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,25 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,92 EUR.

Continental gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 9.244,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.258,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Continental am 09.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,76 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Hier stimmt was nicht: Continental mit hohen Reserven

Vitesco-Aktie im Plus: Schwieriges zweites Quartal erwartet

Continental-Aktie im Plus: Continental mit Gewinn dank Reifengeschäft

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com