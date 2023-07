Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Mittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 71,86 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 71,86 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 71,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,20 EUR. Bisher wurden heute 64.118 Continental-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 10,27 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Continental am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 10.283,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Continental 9.278,30 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Continental dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,46 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie legt zu: Continental mit höherem Umsatz im 2. Quartal - bei Automotive wieder mit Verlust