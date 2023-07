Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Continental-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 71,72 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 71,72 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 72,20 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 71,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 156.701 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 61,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,40 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.05.2023. Das EPS lag bei 1,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 10.283,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.278,30 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Continental dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

DAX 40: Diese Unternehmen gehören zu den Wiederaufsteigern

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie legt zu: Continental mit höherem Umsatz im 2. Quartal - bei Automotive wieder mit Verlust