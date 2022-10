Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 49,63 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 49,18 EUR ein. Bei 50,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 173.619 Continental-Aktien.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 111,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 30.09.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,01 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 76,31 EUR an.

Am 09.08.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 9.444,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.907,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 10.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,18 EUR je Continental-Aktie belaufen.

