Continental Aktie News: Continental am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 62,40 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 62,40 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 62,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 86.369 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Bei 48,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 22,52 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,00 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.444,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10.425,90 EUR ausgewiesen.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Continental die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

