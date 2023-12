Continental Aktie News: Continental zieht am Dienstagnachmittag an

So entwickelt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 76,14 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 76,14 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 74.133 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 79,24 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 4,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (54,74 EUR). Mit Abgaben von 28,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,56 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,05 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Continental die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,48 EUR fest.

