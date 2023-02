Continental Aktie News: Continental macht am Vormittag Boden gut

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 70,42 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,82 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 70,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.747 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2022 bei 90,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Mit Abgaben von 58,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 70,45 EUR aus.

Am 10.11.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.395,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.03.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

