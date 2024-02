Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit Abschlägen

Conti-Aktie dennoch im Plus: Betriebsrat und IG Metall üben Kritik an Continental

Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab. Barclays will Milliarden an Aktionäre ausschütten. Salzgitter verkauft Mannesmann Stainless Tubes. Nagarro peilt Umsatz-Milliarde an. US-Investor könnte womöglich Superdry übernehmen. Air Liquide mit Gewinnplus. Wells Fargo-Analyst verpasst Super Micro Computer-Aktie Dämpfer. Microsoft gibt auch in Spanien Milliarden für KI aus.