Continental Aktie News: Continental fällt am Nachmittag

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 72,76 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 72,76 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 71,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,54 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 228.637 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 20,01 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,50 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.240,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10.395,60 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

