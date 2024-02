Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,86 EUR ab.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 73,86 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 73,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.907 Stück.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 7,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 83,50 EUR.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.240,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10.395,60 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Verluste in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX in der Gewinnzone