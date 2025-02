Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 69,46 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 69,46 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,34 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 12.823 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 75,16 EUR erreichte der Titel am 28.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 8,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 78,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.11.2024. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,49 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.03.2026 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,27 EUR je Continental-Aktie belaufen.

