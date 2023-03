Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag Verlust reich

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 63,80 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,80 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 10.929 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 19,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2022 (44,31 EUR). Abschläge von 43,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 72,55 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 08.03.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,41 EUR gegenüber 1,30 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.270,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 83,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 5.599,30 EUR eingefahren.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

