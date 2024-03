Continental Aktie News: Continental gibt am Mittwochmittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 67,26 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 67,26 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 67,20 EUR ein. Bei 68,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 159.209 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,57 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,50 EUR an.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Continental die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,66 EUR je Aktie belaufen.

