Continental Aktie News: Continental tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 68,56 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 68,56 EUR nach. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 68,50 EUR. Bei 68,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 9.907 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,40 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,35 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 15,11 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,57 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 82,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 8,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

