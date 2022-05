Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 20.05.2022 16:22:00 Uhr 2,9 Prozent. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,72 EUR zu. Bei 66,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 542.519 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 118,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 56,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 85,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,89 Prozent zurück. Hier wurden 9.244,30 EUR gegenüber 10.258,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Continental wird am 09.08.2022 gerechnet. Continental dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 9,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

