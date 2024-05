Continental Aktie News: Continental am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Continental

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 62,30 EUR.

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 62,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 62,60 EUR. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 62,14 EUR ein. Mit einem Wert von 62,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 63.167 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 78,40 EUR. Gewinne von 25,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 81,43 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental ein EPS von 1,91 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,79 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,31 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Continental die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2024 8,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

