Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Continental zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 62,34 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Continental-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 62,34 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,44 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 62,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,38 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.517 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 25,76 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Mit Abgaben von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,43 EUR aus.

Am 08.05.2024 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,03 Prozent zurück. Hier wurden 9,79 Mrd. EUR gegenüber 10,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Continental dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,06 EUR je Aktie aus.

