Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Zum Vortag unverändert notierte die Continental-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 71,78 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 71,78 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 71,84 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,26 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 79.014 Continental-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,39 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,40 EUR.

Am 10.05.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.283,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.278,30 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

