Kursentwicklung im Fokus

Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

20.08.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 75,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
75,52 EUR -0,58 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 75,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 75,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 10.504 Stück.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 3,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 48,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 81,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,08 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

