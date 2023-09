Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 67,68 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 67,68 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 67,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.236 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 17,08 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 34,53 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,00 EUR.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 10.425,90 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.444,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,47 EUR je Aktie aus.

