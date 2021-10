Continental Aktie News: Continental legt zu

Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,80 EUR nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 15.534 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 98,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,17 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 31.929 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,14 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2020 erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,62 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,29 EUR je Continental-Aktie.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

