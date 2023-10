Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Continental

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 60,02 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 60,02 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 59,80 EUR. Bei 60,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 23.764 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 32,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 48,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 71,00 EUR an.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

