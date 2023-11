Continental Aktie News: Continental am Mittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 68,74 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 68,74 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 68,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,22 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.596 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,27 Prozent hinzugewinnen. Am 08.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 21,01 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,00 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

NASDAQ-Wert Goodyear im Aufwind: Conti-Rivale Goodyear plant Spartenverkauf und Kostensenkungen