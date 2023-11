Continental Aktie News: Continental verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 68,86 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Continental-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 68,86 EUR an der Tafel. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,24 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 68,38 EUR. Bei 69,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 68.851 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,30 EUR am 08.12.2022. Mit Abgaben von 21,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 73,00 EUR an.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,58 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Handel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

NASDAQ-Wert Goodyear im Aufwind: Conti-Rivale Goodyear plant Spartenverkauf und Kostensenkungen