Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag leichter

Die Continental-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 55,06 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 54,98 EUR. Mit einem Wert von 55,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 13.414 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.01.2022 auf bis zu 99,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 44,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,92 EUR.

Am 10.11.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.395,60 EUR – ein Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 8.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Continental am 09.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,00 EUR je Continental-Aktie belaufen.

