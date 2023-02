Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Kurseinbußen

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:06 Uhr um 1,8 Prozent auf 68,44 EUR nach. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 67,90 EUR. Mit einem Wert von 69,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 119.850 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 21.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 89,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,38 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 54,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,45 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,55 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10.395,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Continental am 08.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,62 EUR je Aktie belaufen.

