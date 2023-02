Continental Aktie News: Continental am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 04:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 68,94 EUR. Bei 67,90 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 197.007 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 89,32 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 22,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (44,31 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 55,59 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,45 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10.395,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 07.03.2024 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,62 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie gefragt: Continental-Tochter ContiTech wird neu ausgerichtet

Continental-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Continental-Aktie sackt ab: Ermittlungen gegen Continental im Dieselskandal offenbar ausgeweitet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental