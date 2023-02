Continental Aktie News: Continental gibt am Vormittag ab

Die Continental-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 69,28 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 69,10 EUR. Bei 69,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.227 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 89,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,44 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2022 auf 5,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie gefragt: Continental-Tochter ContiTech wird neu ausgerichtet

Continental-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Januar

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com