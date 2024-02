Continental Aktie News: Continental am Mittag stärker

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 74,10 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:48 Uhr 1,6 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 74,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.662 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 6,94 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 58,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Abschläge von 21,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,50 EUR an.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental -1,05 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,42 EUR je Continental-Aktie.

