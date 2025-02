So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental legt am Vormittag zu

21.02.25 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 69,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 69,58 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 69,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.154 Continental-Aktien. Am 28.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,16 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 7,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,19 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,33 EUR. Continental veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,24 Mrd. EUR umgesetzt. Continental wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 vorlegen. Am 05.03.2026 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,27 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Continental-Aktie DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor einem Jahr eingebracht Continental-Aktie steigt: Continental streicht weitere 3.000 Arbeitsplätze Erste Schätzungen: Continental zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

