Continental Aktie News: Continental am Vormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Continental zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 67,88 EUR bewegte sich die Continental-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Continental-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 67,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 68,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 67,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.542 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). Gewinne von 15,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,57 EUR je Continental-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,50 EUR für die Continental-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Am 07.05.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,66 EUR je Continental-Aktie.

