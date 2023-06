Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Continental 67,50 EUR

-0,74% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 68,84 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 68,42 EUR ein. Bei 69,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.814 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 13,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,63 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 71,20 EUR.

Continental veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.283,20 EUR – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.278,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie im Minus: Continental baut auch bei nachhaltigen Reifen auf attraktive Marge

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Continental-Aktie höher: Continental will mittelfristiges Gewinnziel überprüfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com