Continental Aktie News: Continental am Mittag auf rotem Terrain

Um 21.07.2022 12:22:00 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 70,86 EUR ab. Bei 69,50 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,12 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 124.787 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 36,71 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 56,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,85 EUR.

Am 11.05.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,89 Prozent zurück. Hier wurden 9.244,30 EUR gegenüber 10.258,90 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 09.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,00 EUR je Continental-Aktie.

