Continental Aktie News: Continental am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 66,42 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,9 Prozent auf 66,42 EUR. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,42 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,80 EUR. Zuletzt wechselten 26.845 Continental-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2023 auf bis zu 79,24 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 16,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 33,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 70,40 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.425,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Continental.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,64 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

