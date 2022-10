Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag schwächer

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 50,12 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,63 EUR aus. Bei 50,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.751 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 111,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 75,31 EUR.

Am 09.08.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 9.444,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 9.907,90 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 5,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie dreht ins Plus: Continental verbucht weitere Großaufträge - Credit Suisse senkt Continental-Ziel

Continental-Aktie klettert: Fitch bestätigt Bonitätseinstufung von Continental

Continental-Aktie dreht ins Plus: Barclays senkt Kursziel für Continental

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental