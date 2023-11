Continental Aktie News: Continental am Dienstagmittag mit Einbußen

Continental im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Continental. Zuletzt fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 68,72 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 68,72 EUR ab. Bei 68,72 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 69,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 37.422 Stück.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von 15,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 54,30 EUR fiel das Papier am 08.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,00 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Continental im vergangenen Quartal 10.240,10 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Continental 10.395,60 EUR umsetzen können.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,57 EUR fest.

