Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag im Aufwind

Die Aktie von Continental zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 69,22 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 69,22 EUR zu. Die Continental-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,24 EUR aus. Bei 69,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.248 Continental-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 12,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 54,30 EUR. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 27,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,00 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,57 EUR im Jahr 2023 aus.

