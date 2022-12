Continental Aktie News: Continental legt am Mittwochmittag zu

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 55,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 56,00 EUR. Mit einem Wert von 55,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.853 Continental-Aktien.

Am 06.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 44,21 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 30.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 71,92 EUR.

Am 10.11.2022 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,05 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.395,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.000,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 6,00 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

