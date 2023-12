Continental Aktie News: Continental am Donnerstagvormittag tiefer

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 75,86 EUR ab.

Die Continental-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 75,86 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 75,76 EUR. Bei 75,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 5.341 Stück.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Mit einem Zuwachs von 4,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (54,84 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,71 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 77,56 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,50 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,48 EUR fest.

