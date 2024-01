Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 71,72 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 71,72 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,12 EUR. Bei 71,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 14.304 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Gewinne von 10,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 58,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,85 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,13 EUR an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.240,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.395,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Am 06.03.2025 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

