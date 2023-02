Continental Aktie News: Continental am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:06 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 68,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 67,78 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 72.969 Continental-Aktien.

Bei 87,72 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 53,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,45 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Continental vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,05 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.395,60 EUR – ein Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 8.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Continental-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.03.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,62 EUR je Continental-Aktie.

