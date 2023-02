Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Continental-Aktie musste um 04:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 67,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,60 EUR aus. Bei 68,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140.086 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 87,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (44,31 EUR). Abschläge von 52,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,45 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,55 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Continental am 08.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,62 EUR je Continental-Aktie.

