Continental Aktie News: Continental am Mittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 74,16 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 74,16 EUR. In der Spitze legte die Continental-Aktie bis auf 74,90 EUR zu. Mit einem Wert von 74,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.086 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,85 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 58,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 21,52 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,50 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.240,10 EUR – eine Minderung von 1,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.395,60 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2023 7,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

