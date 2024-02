Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit Kursplus

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 74,76 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 74,76 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 74,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.597 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 5,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 1,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,50 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Continental am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

