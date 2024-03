Continental Aktie News: Continental am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Continental. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 66,62 EUR.

Bei der Continental-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 66,62 EUR. Bei 66,78 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 66,46 EUR ein. Bei 66,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 5.534 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 78,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.01.2024). 17,68 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (58,20 EUR). Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 14,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,57 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,50 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,41 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,30 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.270,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Continental am 08.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

