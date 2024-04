Continental Aktie News: Continental gewinnt am Nachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 62,90 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,22 EUR. Bei 62,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83.060 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit Abgaben von 7,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,24 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,27 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 8,02 EUR je Aktie belaufen.

