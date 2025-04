Continental Aktie News: Continental am Mittag in Grün

Continental im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 65,60 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 65,60 EUR zu. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,64 EUR an. Bei 65,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.515 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,96 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 10,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,02 EUR am 12.09.2024. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 28,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,54 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 76,89 EUR.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 10,10 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,45 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 EUR je Continental-Aktie.

