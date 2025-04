Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 65,54 EUR. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 65,76 EUR. Bei 65,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.912 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 11,32 Prozent Luft nach oben. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 28,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,54 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,89 EUR je Continental-Aktie an.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,45 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,10 Mrd. EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

