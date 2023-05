Continental Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Continental

Aktien in diesem Artikel Continental 67,96 EUR

-1,31% Charts

News

Analysen

Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,1 Prozent auf 67,68 EUR ab. Die Continental-Aktie sank bis auf 67,66 EUR. Bei 68,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.694 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 14,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 34,53 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,30 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.270,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.278,30 EUR in den Büchern standen.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Continental dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Post-Corona-Erholung: Lufthansa könnte im Juni in DAX zurückkehren - Aktie zieht an

Continental-Aktie steigt deutlich: Höherer Gewinn als erwartet - Continental enttäuscht aber beim Cashflow

Ausblick: Continental vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com