Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 61,40 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 61,40 EUR. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 60,80 EUR. Mit einem Wert von 61,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 99.199 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 21,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,43 EUR an.

Am 08.05.2024 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,06 EUR je Aktie.

